Ana Benevides morreu por exaustão térmica em show de Taylor Swift

O laudo de necropsia apontou que a morte da universitária e sul-mato-grossense Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, foi ocasionada por uma exaustão térmica decorrente do forte calor que fazia na cidade do Rio de Janeiro. A jovem faleceu no dia 17 de novembro enquanto acompanhava o show da cantora Taylor Swift.

Por causa dessa situação, Benevides passou mal e precisou ser socorrida. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser levada para um hospital da cidade, mas não resistiu. A vítima era uma das 60 mil pessoas que estavam no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e naquela oportunidade, as temperaturas na cidade registravam extremo calor com máximas acima dos 40°C.

Segundo divulgado pelo G1, o perito concluiu que a jovem estava exposta ao calor difuso, termo que define um calor extremo em determinado ambiente, no qual a exposição foi indireta. Nesse caso, a fonte de calor foi o sol e que a evolução clínica apontou exaustão térmica com quadro de choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões, evoluindo para uma morte súbita.

O documento diz ainda que a jovem morreu por hemorragia alveolar, ou seja, houve rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, e congestão polivisceral, que significa a paralisação de vários órgãos por exposição difusa ao calor.

No dia, a reclamação de fãs era devido à falta de distribuição de água no show e a proibição de entrada com garrafas d'água. A própria cantora chegou a pausar o show para pedir ajuda para os fãs após perceber que pessoas passavam mal na plateia.

Ainda conforme o G1, a delegada Juliana Almeida, responsável pelo caso, indicou o próximo passo das oitivas é ouvir a organização da T4F - Time For Fun e que o inquérito policial pode levar até para um homicídio culposo.

Ana Clara Benevides era natural de Sonora, mas morava em Rondonópolis, onde cursava psicologia e concluiria a graduação neste ano. Amigos de Ana afirmaram que a jovem era amava a cantora norte-americana e estava realizando um sonho ao viajar para assistir ao show da artista.

