Ano novo, asfalto novo! Governo prevê melhorias nas ruas da Moreninha 4

A melhoria da infraestrutura em Campo Grande deve passar muito pela região da Moreninha IV. Isso porque o Governo do Estado planeja dar sequência a recuperação das vias e também asfaltar alguns endereços do bairro em mais uma etapa de obras programadas para este ano.

Para dar início as obras, o governo abriu a licitação para a contratação da empresa responsável no final de dezembro e o certame será realizado no dia 17 de janeiro.

Nessa nova etapa, o pacote de obras prevê novos asfaltos para as ruas: Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende, Oriomar Fernandes, entre as ruas Ivo Osman Miranda e Copaíba, Copaíba, entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes e Ivo Osman Miranda, entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes.

Serão 416 metros de drenagem, cerca de 4.837,07 metros quadrados de pavimentação e 1.796,27 de passeio com acessibilidade. Os trabalhos no bairro vão iniciar assim que terminar o processo licitatório, para escolha da empresa responsável pela obra.

"O Governo do Estado tem uma série de investimentos nas Moreninhas e na região Sul, que é uma das mais populosas da cidade. Pavimentando ruas, criando acessos e melhorando a drenagem estamos dando mais qualidade de vida para a população. Campo Grande e toda a região das Moreninhas merecem esses investimentos sonhados há anos", destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Além do asfalto em diversas ruas da Moreninha IV, o governador Eduardo Riedel está promovendo outros grandes investimentos na região, como a pavimentação e recapeamento de vias urbanas na Moreninha I e II, com drenagem, esgotamento sanitário e sinalização viária.

