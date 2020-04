“Anônimos” homenageiam Mandetta com outdoors na capital

O ex-ministro da saúde e campo-grandense Luiz Henrique Mandetta ganhou alguns outdoors com mensagem de agradecimento em ruas de Campo Grande.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Zoom, empresa responsável pelos painéis, para saber a origem das mensagens, mas não foi informada por questões de privacidade do contratante dos serviços prestados pela empresa de publicidade.

“Nosso muito obrigado Mandetta, por tratar nosso Brasil com tanto profissionalismo”, é a mensagem que estampa o outdoor instalado na rua Hiroshima esquina com a avenida Mato Grosso.

Mandetta também foi presidente da Unimed, deputado federal e secretário municipal de saúde na capital.

No último cargo como ministro da saúde, ele foi exonerado no dia 16 de abril pelo presidente da república Jair Bolsonaro, após divergências públicas sobre isolamento social durante pandemia do coronavírus. No lugar de Mandetta, Bolsonaro nomeou o oncologista Nelson Teich para a pasta.

O ex-ministro é formado em medicina pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro, pós graduado em Ortopedia Pediátrica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Especializado em Ortopedia Pediátrica pela Fellow da Emory University nos Estados Unidos.

