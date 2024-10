Anota aí! Licenciamento em outubro é para veículos com placas de final 0 em MS

O mês de outubro no setor automotivo é dedicado para o licenciamento de veículos com as placas final 0 em todo Mato Grosso do Sul.

A taxa de licenciamento 2024 é de R$ 222,33, se paga dentro do prazo, mas pode variar conforme a Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul). Após o dia 31 de outubro, o valor da taxa será de R$ 288,59.

A taxa anual de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Basta emitir a guia ou copiar o código de barras para pagamento.

Outra opção é buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

Após a quitação do débito, é importante que o proprietário emita o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). O CRLV-e pode ser visualizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito do governo federal.

