Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Cidade

Anta fica entalada entre casas e mobiliza resgate da PMA na Capital

O animal foi retirado com auxílio de sedação e passa por avaliação veterinária antes de ser liberado na natureza

24 novembro 2025 - 12h52Sarah Chaves
Foto: Divulgação/ PMAFoto: Divulgação/ PMA  

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande resgatou, no fim de semana, uma anta que ficou presa em um corredor estreito entre duas casas na capital. Após o acionamento do morador, a equipe identificou que o animal não conseguia sair sozinho e solicitou apoio de uma médica-veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Após avaliar a situação, a equipe optou pela sedação para garantir a remoção segura. Com o animal controlado, o resgate foi concluído sem incidentes. A anta foi encaminhada ao CRAS, onde passará por cuidados e avaliação veterinária antes de retornar ao ambiente natural.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução /
Meio Ambiente
MPMS acompanha recuperação de nascente no Bairro Tiradentes
Campo Grande abre inscrições para seleção de cuidador social
Cidade
Campo Grande abre inscrições para seleção de cuidador social
Criança estava dentro do armário
Cidade
Arte ou descuido? Criança fica trancada em armário de banco em Paranaíba
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Adocao de cartinhas do Papai Noel
Cidade
Em MS, mais de 5,2 mil cartinhas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas
Toyota Etios está em um dos lotes
Cidade
Leilão da Fiems conta Etios com lance inicial de R$ 9 mil em Mato Grosso do Sul
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Polícia deve investigar estupro de criança de 4 anos em escola pública da Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Cidade
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande