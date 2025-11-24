Anta fica entalada entre casas e mobiliza resgate da PMA na Capital

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande resgatou, no fim de semana, uma anta que ficou presa em um corredor estreito entre duas casas na capital. Após o acionamento do morador, a equipe identificou que o animal não conseguia sair sozinho e solicitou apoio de uma médica-veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).
Após avaliar a situação, a equipe optou pela sedação para garantir a remoção segura. Com o animal controlado, o resgate foi concluído sem incidentes. A anta foi encaminhada ao CRAS, onde passará por cuidados e avaliação veterinária antes de retornar ao ambiente natural.
