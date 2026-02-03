Antigo prédio do Cine Campo Grande vai a leilão

O prédio que abrigou por décadas o Cine Campo Grande I e II, último cinema de rua da capital sul-mato-grossense, está sendo leiloado. Localizado na Rua 15 de Novembro, nº 750, no centro da cidade, o imóvel pertence ao SESC/MS (Serviço Social do Comércio) e tem lance inicial de R$ 4.944.755,22.

O conjunto imobiliário está desocupado e possui área construída total de 1.307,36 metros quadrados, distribuída em dois pavimentos e subsolo. No térreo funcionavam as duas salas de cinema. O pavimento superior abriga salas de espera, sanitários, cabines de projeção e salas técnicas. Já o subsolo conta com áreas de manutenção, cabine de força, antecâmara e caixa d’água.

O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Reinaldo Rodrigues Perdomo e ocorrerá exclusivamente de forma eletrônica, por meio da plataforma www.rpleiloes.com.br. Conforme o edital, os lances serão abertos a partir das 9h desta quarta-feira (4), com encerramento previsto para as 14h do dia 24 de fevereiro, no horário de Mato Grosso do Sul.

Interessados poderão visitar o imóvel em dias úteis, das 9h às 17h, até o penúltimo dia anterior ao encerramento do leilão. As visitas devem ser agendadas junto ao SESC/MS pelo e-mail [email protected]. Podem participar pessoas físicas e jurídicas de todo o país, desde que atendidas as exigências previstas no edital.

Mais detalhes sobre todo o processo e condições de pagamento podem ser conferidos no edital e na plataforma https://www.rpleiloes.com.br/leilao/bens-imoveis-patrimoniais-de-sesc-ms/11.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também