Ao invés de descartar, comerciante doa alimentos em hortifrúti

Para evitar o desperdício de frutas, verduras e legumes que não eram vendidos, mas que estavam em ótimo estado para consumo, o comerciante Thiago Teixeira, 35 anos, decidiu doar esses alimentos para pessoas necessitadas que passam pela banca, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Para colocar a ideia em prática, o dono da mercearia e hortifrúti fez um cartaz com a seguinte mensagem: “Você que precisa pode pegar, mais lembre-se do próximo”. Thiago explica que a comida estava indo para o lixo, e que aquilo o incomodou muito.

“Há tantas pessoas necessitadas aqui no bairro. Tive a ideia de separar um espaço para colocar essas mercadorias, que já não conseguia vender, para poder ajudar as pessoas que precisam”, explica.

Com o passar dos dias, além de evitar o descarte de dezenas de quilos de alimentos frescos, Thiago atraiu novos clientes e, consequentemente, as vendas aumentaram.

“Desde que coloquei os produtos para doação, teve sim um aumento de pessoas para comprar. As entregas para os bairros mais distante apareceram, outras pessoas têm vindo nos dar a preferência! Isso de uma tal forma ajudou bastante, a repercussão foi grande”, disse o comerciante que havia fechado as portas no ano passado devido a queda nas vendas, mas retornou neste ano.

Thiago lembra abriu a banca em junho do ano passado e fechou nas festas de fim de ano, devido à baixa temporada. Ele voltou a reabri-la em março deste ano, mas teve que encarar vendas baixas e o calor acima da média.

O empresário afirma que doar os alimentos não lhe traz prejuízo, “não olho para esse lado, prejuízo. Não acredito que fazendo isso venha a me trazer prejuízos. Lembrando que não coloco produtos estragados, escolhos os produtos como se fossem para mim”, finalizou.

