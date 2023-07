AO VIVO: Recapeamento interdita o trânsito na Mato Grosso com Via Park

Obras para recapeamento no asfalto na avenida Mato Grosso com a Via Park no Santa Fé deixa meia-pista interditada nesta sexta-feira (29).

De acordo com gerente de manutenção de vias urbanas da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), Edvaldo Aquino, toda a rotatório passará por recapemaento e a Rua Antônio Teodorowick também passará por melhorias onde houver buracos.

O conselho é para os motoristas fugirem da rotatória e das ruas de entorno. A Agetran está no local fazendo a fiscalização para fluidez no trânsito. Assista:



