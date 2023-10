AO VIVO: Vendaval derruba árvore e interdita Euclides da Cunha

Com ventos acima de 50km/h registrados em Campo Grande na tarde de ontem (19), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as ruas da Capital amanheceram com várias árvores caídas.

Em uma das vias mais movimentadas de Campo Grande não foi diferente, uma árvore caiu na noite de ontem e ocupa toda a rua na Euclides da Cunha, no cruzamento com a Rua Paraíba e com a Rua Espírito Santo, no Jardim dos Estados. "Cansamos de ligar para virem cortar essa árvore e ninguém veio cortar”, contou um comerciante da região.



Equipes da Agetran, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Sisep foram acionadas para solucionar os problemas no trânsito e fazer a desobstrução nas vias da Capital.

