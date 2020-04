Aos 25 anos, Richard encerra breve trajetória no jornalismo

O jornalista Richard Lima, 25 anos, morreu na noite da última quarta-feira (15) após ter sido acometido por uma infecção hospitalar, em Campo Grande. o repórter da TVE Cultura MS e do jornal O Estado, estava internado há dois meses em tratamento de insuficiência renal, mas pelo agravamento da infecção, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Proncor, onde faleceu.

A morte repentina do jovem jornalista causou grande comoção na comunicação campo-grandense, o que gerou homenagens de colegas e empresas, nas quais trabalhou. Outro órgão que também se posicionou sobre o fato, foi do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS). Conforme a nota publicada pelo sindicato, Richard se destacava pela alegria e competência em que realizava seu trabalho, apesar do pouco tempo na profissão.

“O Sindjor-MS solidariza-se com a família e amigos do jornalista Richard Lima, pelo seu falecimento. Uma pessoa cheia de energia, querida por todos, e um profissional notável, apesar da sua pouca idade. Neste momento difícil e delicado, desejamos força, coragem e muita união a todos aqueles que tiveram o privilégio de fazer parte da sua história”, diz a nota.

Para o diretor-presidente da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa), jornalista Bosco Martins, Richard era uma voz do jornalismo pós-moderno, instigante.

“Perdemos um grande talento, um menino cheio de vida e que parte deixando uma marca única em sua trajetória desde que era estagiário. Sentimos profundamente a morte prematura do nosso companheiro, exercia com muita paixão, energia e talento a profissão de jornalista, nós, parceiros da Fertel, perdemos um grande amigo e valoroso profissional. Vai com Deus chamigo!!”, lamentou.

O corpo de Richard foi transladado para Varginha (MG), cidade da família, para sepultamento, após rápido e reservado velório em razão da situação de distanciamento social para conter a disseminação do coronavirus.

