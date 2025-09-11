Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

APAE promove costelada para melhorar estrutura de ensino dos alunos atendidos

Evento acontecerá no dia 26 de outubro, das 11h às 15h

11 setembro 2025 - 18h27Taynara Menezes
Os ingressos podem ser adquiridos nas unidades do CEDEG, CER e IPED ou diretamente pelo WhatsApp Os ingressos podem ser adquiridos nas unidades do CEDEG, CER e IPED ou diretamente pelo WhatsApp   (Foto: Divulgação)

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (APAE/CG) promoverá no dia 26 de outubro uma costelada beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de materiais pedagógicos e melhorias na infraestrutura do CEDEG/APAE.

O valor do convite é de R$ 50,00, e a arrecadação será revertida para as necessidades da instituição, que atualmente atende 310 alunos com deficiência intelectual e múltiplas, além de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O CEDEG/APAE oferece educação infantil, ensino fundamental, educação profissional, atividades complementares e atendimento educacional especializado.

O evento acontecerá das 11h às 15h, no Grande Oriente de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Tamandaré, 5773, Vila Nasser.

Os ingressos podem ser adquiridos nas unidades do CEDEG, CER e IPED ou diretamente pelo WhatsApp da APAE/CG (67) 99956-7553.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
Com foco no autismo, nova fase do Gov MS 4.0 é ampliada e atenderá os 79 municípios
Cidade
Com foco no autismo, nova fase do Gov MS 4.0 é ampliada e atenderá os 79 municípios
Erick Luciano Santos Lopes - o "Mega" -
Justiça
Por homicídio no bairro Danúbio Azul, réu recebe pena de 14 anos de reclusão
Bioparque Pantanal será um dos locais de visitas
Cidade
Campo Grande sedia encontro regional do Programa Trainee de Gestão Pública
JD1TV: Terreno baldio pega fogo no centro de Campo Grande
Cidade
JD1TV: Terreno baldio pega fogo no centro de Campo Grande
Espetáculo e oficinas tem entrada de graça
Cidade
Arte, Corpo e Tecnologia serão temas de espetáculo que chega à Capital neste fim de semana
Atendimento será das 8 às 16h
Cidade
Procon celebra 35 anos do código do consumidor com atendimento no Centro
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Justiça
Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã
Sede do Gaeco - MPMS
Justiça
Operação Cascalho de Areia: Justiça aceita denúncia contra empresas

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe