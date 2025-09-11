APAE promove costelada para melhorar estrutura de ensino dos alunos atendidos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (APAE/CG) promoverá no dia 26 de outubro uma costelada beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de materiais pedagógicos e melhorias na infraestrutura do CEDEG/APAE.

O valor do convite é de R$ 50,00, e a arrecadação será revertida para as necessidades da instituição, que atualmente atende 310 alunos com deficiência intelectual e múltiplas, além de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O CEDEG/APAE oferece educação infantil, ensino fundamental, educação profissional, atividades complementares e atendimento educacional especializado.

O evento acontecerá das 11h às 15h, no Grande Oriente de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Tamandaré, 5773, Vila Nasser.

Os ingressos podem ser adquiridos nas unidades do CEDEG, CER e IPED ou diretamente pelo WhatsApp da APAE/CG (67) 99956-7553.

