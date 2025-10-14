Menu
Apagão atinge cidades de Mato Grosso do Sul após falha em subestação no Paraná

ONS interrompeu fornecimento em várias cidades do estado como medida preventiva

14 outubro 2025 - 09h24
Foto: Folha de Campo LargoFoto: Folha de Campo Largo  

Na madrugada desta terça-feira (14), uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia elétrica em diversas regiões do país, incluindo cidades de Mato Grosso do Sul, de acordo com a Energisa, distribuidora responsável pelo serviço no estado. O problema foi causado por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, localizada em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), registrado às 00h31 (horário de Brasília).

No estado, os municípios de Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante e Caarapó tiveram o fornecimento de energia parcialmente interrompido, enquanto as cidades de Bodoquena, Fátima do Sul e Aquidauana foram integralmente afetadas. Segundo a Energisa, o suprimento foi restabelecido para todos os clientes por volta das 23h54 (horário local).

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que a interrupção foi uma medida preventiva para preservar a estabilidade do sistema, conforme protocolo de segurança. A ocorrência não resultou em danos a equipamentos da Copel ou de outras empresas instaladas na subestação onde ocorreu o incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou a ocorrência no SIN, provocando a interrupção de cerca de 10.000 megawatts (MW) de carga. "Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões".

