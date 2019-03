Apenas 19% dos corumbaenses avaliam positivamente a gestão municipal

Faltando um ano para eleições, uma pesquisa avaliativa realizada no dia quatro de março, pelo Instituto Ranking, analisou respostas dos moradores da cidade de Corumbá sobre a preferência da população atualmente. As questões respondidas por cerca de 500 pessoas colocam critérios como administração pública, desenvolvimento de áreas básicas e intenções de votos em 2020.

Em relação à atual administração do prefeito Marcelo Iunes, ficou entre 19,20% como ótima/boa, 41,40% regular, 28,60% ruim/péssima e 10,80% não souberam responder.

Na questão dos maiores problemas da cidade, o quesito emprego teve a maior porcentagem, 56,40%, depois a saúde com 47,60%, segurança 38,20%, infraestrutura 35%, educação 33.40%, administração 26%, política 20,60% e lazer 19,20%.

A pesquisa também pediu a população que avaliasse a Câmara Municipal, que ficou entre 20,20% ótima/boa, 36,40% regular, 29,20% ruim/péssimo e 14,20% não souberam responder.

Já na intenção de votos de maneira espontânea, moradores indicam Bia Cavassa com 10,20%, Evander Vendramini 7%, o atual prefeito Marcelo Iunes 4,60%, Paulo Duarte 2,20%, brancos/nulos 74,60% e 1.4% para outros candidatos.

Na forma estimulada a deputada Bia Cavassa dispara com 20,40% na intenção de votos, Evander Vendramini segue com 15,80%, Marcelo Iunes com 10,20% e Paulo Duarte com 5,20%. Na soma total, brancos e nulos ainda estão com 48,40% dos votos.

Na rejeição, Paulo Duarte lidera com 25,60% dos votos, Marcelo Iunes tem 14,80%, Evander Vendramini está 8,20 % e Bia Cavassa com 7,40%. Na soma total, brancos e nulos estão com os maiores números, 44%.

A intenção para vereadores segue baixa e a maior porcentagem é de rejeição/brancos e nulos com 71,80%.

Deixe seu Comentário

Leia Também