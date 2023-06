Apesar da chuva, Aeroporto Internacional da Capital opera normalmente no feriado

O clima de Campo Grande não está nada favorável para os voos. No entanto, apesar da chuva, e muita neblina, o Aeroporto Internacional de Campo Grande está funcionando sem intercorrências na manhã de hoje (13), depois de atrasos de até 5h e cancelamento de um voo ontem (12), devido o nevoeiro.

Ao JD1, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) informou por meio de nota, que "no momento o aeroporto opera por instrumentos, sem impactos em voos devido a chuvas".

Segundo ainda informações, neste feriado de Santo Antônio o céu está limpo, apesar da chuva. Com isso, a previsão é de que todos os pousos e decolagens ocorram normalmente ao decorrer do dia.

Conforme a Infraero, as chegadas e partidas estão em andamento. Dos nove voos que saem de Campo Grande rumo a outros estados, cinco já foram finalizados, e entre os outros quatro, um já foi encerrado com chegada em Guarulhos e os demais tiveram o embarque ou despacho já liberado.

As chegadas também ocorrem sem problemas com quatro dos cinco pousos já finalizados e um já confirmado.

Na segunda-feira (12), o cenário era outro. A visibilidade reduzida durou o dia todo, com o aeroporto lotado de pessoas reclamando sobre a falta de informações.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também