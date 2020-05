Apesar do aumento da Covid-19, MS continua com baixo isolamento social

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

Enquanto os números da Covid-19 se elevam em Mato Grosso do Sul o isolamento social permanece estagnado e não atinge a média de 70% recomendada por autoridades mundiais de saúde e considerada ideal para reduzir o contágio pelo novo coronavírus. A adesão ao distanciamento social em Mato Grosso do Sul neste sábado (2.5) foi de 56,1%, e o Estado ocupa o terceiro pior lugar no ranking nacional.

A movimentação observada nos municípios do Estado só faz aumentar a possibilidade de interiorização dos casos. No boletim epidemiológico apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (3.5), Vicentina confirmou o primeiro caso na cidade, e passou a integrar o mapa da Covid-19 que já atinge 22 municípios sul-mato-grossenses.

Detentora de 52,4% do total de casos e três, dos 10 óbitos registrados, Campo Grande atingiu distanciamento de 53,2% no sábado. O monitoramento nas regiões da Capital, indica que as maiores movimentações ocorreram nos seguintes bairros: Rita Vieira (23,1%), São Bento (27,9%), Cabreúva (29,8%), Jardim Tarumã (35,7%) e Centro (36,1%).

Na lista de cidades mais movimentadas na última atualização do monitoramento por geolocalização da In Loco estão: Jardim (44,1%), Ribas do Rio Pardo (45,3%), Bandeirantes (49,2%), Campo Grande (53,2%), Camapuã (53,3%) e Três Lagoas (53,6%).

Neste sábado diversas cidades mapeadas atingiram o índice recomendado: Ladário (86,6%), Itaporã (83,5%), Terenos (79,5%), Glória de Dourados (79,2%), Bela Vista (79,2%), Ponta Porã (76,4%), Selvíria (75,3%), Antônio João (74,3%), Nioaque (74,2%), Guia Lopes da Laguna (74,2%), Chapadão do Sul (73,5%), Sonora (73,2%), Batayporã (73%), Cassilândia (70,9%) e Rio Verde de Mato Grosso (70,5%).

Apesar dos bons índices em diversas cidades, a SES reforça que o uso frequente de máscaras e a taxa acima de 60% de isolamento social também nos dias de semana, são fundamentais para enfraquecer o vírus em Mato Grosso do Sul.

Coronavírus em números

Boletim epidemiológico consolidado até as 10h deste domingo (3.5) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresenta seis novos infectados e mais uma morte em decorrência da Covid-19. Com a atualização, Mato Grosso do Sul passa a contabilizar de maneira macro, 272 casos confirmados e 10 óbitos. 62 casos estão em investigação, aguardando liberação de exames pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

