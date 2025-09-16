Após 19 anos no interior, juiz Eduardo Trevisan assume 2ª Vara de Direitos Difusos na Capital

O juiz Eduardo Lacerda Trevisan tomou posse nesta segunda-feira (15) como titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande.

Trevisan atuou por 19 anos no interior de Mato Grosso do Sul, nas comarcas de Iguatemi e Naviraí, exercendo funções jurisdicionais em áreas cíveis e coletivas.

Segundo o Tribunal de Justiça (TJMS), ele foi promovido da 2ª Vara Cível de Naviraí para a nova função em Campo Grande, conforme decisão do Órgão Especial do TJMS, presidido pelo Desembargador Dorival Renato Pavan, em sessão realizada em 3 de setembro.

A cerimônia de posse ocorreu no Fórum de Campo Grande, com a presença da juíza diretora do Foro, Gabriela Müller Junqueira, e outros magistrados da capital. Durante o evento, Trevisan apresentou sua equipe de assessores.

Em pronunciamento, o magistrado destacou a experiência acumulada ao longo da carreira e afirmou estar preparado para julgar ações complexas de relevância social. “Amadureci como pessoa e como juiz. Chego a Campo Grande preparado para enfrentar este desafio com cautela, equilíbrio, isenção e imparcialidade”, afirmou.

A juíza diretora do Foro, Gabriela Müller Junqueira, ressaltou a trajetória de quase duas décadas de Trevisan no Poder Judiciário de MS e desejou sucesso ao novo titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

Promoção - Pelo critério da antiguidade, Eduardo Lacerda Trevisan foi promovido da 2ª Vara Cível de Naviraí (Segunda Entrância) para a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande (Entrância Especial). A promoção ocorreu por decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, presidido pelo Desembargador Dorival Renato Pavan, em sessão realizada em 3 de setembro.

