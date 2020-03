Após 30 anos, Strike Boliche comunica fechamento em Campo Grande

Depois de 30 anos, o Stike comunicou o encerramento das atividades em Campo Grande.

O comunicado está no Instagram e na fachada do comércio e informa que o fechamento ocorreu a partir dessa quarta-feira (4) na rua Rio Grande do Sul.

"Sabemos o quanto sua parceria foi fundamental para permanecermos em funcionamento durante 30 anos de alegria e diversão. Gostaríamos de agradecer por todos os momentos em que você, nosso cliente especial, nos deu a preferência e oportunidade de conhecê-lo", diz a nota.

O post não esclarece o que levou o encerramento das atividades, mas diz que espera ter tornado a vida dos clientes mais feliz. "Com a certeza de que foi sempre bem atendido e que cumprimos a nossa missão de construirmos amigos ao longo desse nosso período de funcionamento. Agradecemos infinitamente aos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros por essa jornada. Fecha-se um ciclo e outro se inicia".

Veja abaixo o comunicado publicado:





