Após abusar de menina, idoso é preso pela PM

Um idoso, de 67 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na manhã desta quinta-feira (7), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. Uma testemunha que flagrou o ato comunicou aos pais da menor.

Conforme o site JNE, a testemunha passava pela rua na última segunda-feira (4) quando viu a menina sentada ao lado do homem. Desconfiada com a situação a testemunha resolveu voltar ao local e flagrou que o idoso estava com a mão dentro do short da criança.

Transtornada com a situação, a mulher saiu da casa e foi até a residência da vítima, onde relatou aos pais da menor o que teria ocorrido. Após longa conversa com a mãe, a menina confirmou que o idoso estaria passando a mão em suas partes íntimas.

A menina relatou que, após seu pai sair para o mercado, ficou com o irmão mais velho e o vizinho a teria chamado para “tomar tereré”. Ainda de acordo com a menina, ele teria passado a mão em suas partes íntimas e a ameaçado, dizendo que, se ela contasse para alguém, “iria se ver com ele”. Logo após o fato, o suspeito não foi mais visto.

Na manhã desta quinta-feira, uma moradora que tinha conhecimento sobre o caso, pois a foto do suspeito já estava circulando nas redes sociais, avistou o homem no bairro Nova Aquidauana, próximo aos vagões do Campão. Ao realizar a abordagem, os policiais militares fizeram a checagem das informações e foi confirmado que existia uma denúncia de estupro de vulnerável contra o idoso, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Atendimento a Mulher da cidade, onde também cuida de casos envolvendo menores de idade. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também