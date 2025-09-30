Menu
Após adiar abertura dos portões, Base Aérea ainda não confirma nova data para evento

Festividade aconteceria em agosto em comemoração ao aniversário da unidade

30 setembro 2025 - 17h55Taynara Menezes
Evento abre os portões para o público conhecer aeronavesEvento abre os portões para o público conhecer aeronaves   (Foto: A. Soares/Força Aérea Brasileira)

A tradicional abertura dos portões da Base Aérea de Campo Grande, que reúne anualmente milhares de pessoas em celebração ao aniversário da unidade, não ocorreu no mês de agosto e, até o momento, segue sem data confirmada para o evento, segundo informações da própria Base Aérea, ainda não há uma nova data definida.

A festividade, que costuma atrair grande público com atrações como apresentações aéreas, exposições de aeronaves, atrações musicais e uma praça de alimentação, ainda depende da conclusão de um processo licitatório que está em andamento.

Em agosto, a Base Aérea informou ao JD1, a possibilidade do evento acontecer em outubro, aproveitando as comemorações do Dia do Aviador, celebrado no dia 23 do mês. Contudo, sem uma data definida no momento, o público terá que aguardar novos anúncios.

Quando a data for confirmada, a Base Aérea se compromete a divulgar a informação oficialmente, com um aviso de pauta, para garantir o acesso do público à celebração.

