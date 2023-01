Após ataques de piranhas, balneário será reaberto neste fim de semana em MS

Após dezenas de ataques de piranhas a banhistas, o Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, localizado em Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande, será reaberto neste fim de semana.

A coordenadora do balneário municipal, Nathalia Leite, informou que equipes de manutenção realizaram limpezas na área destinada para banho e capturaram 23 piranhas. "Intensificamos a limpeza do rio, tiramos 23 piranhas até semana passada e agora o balneário será reaberto. A procura da população pelo balneário está muito intensa, a expectativa agora é não ter nenhum ataque", afirmou.

A responsável pelo local ainda destacou que profissionais têm realizado a vistoria diariamente e nas últimas 48 horas nenhum animal foi capturado, o que leva a crer que não existe mais risco na área. Segundo ela, o balneário será reaberto ao público neste final de semana e caso não haja mais nenhum acidente, o ponto turístico se manterá em funcionamento.

O balneário foi fechado no dia 26 de dezembro, após dezenas de banhistas serem atacados por piranhas. “Em dezembro tivemos 20 casos no mês. Os banhistas sabem que no rio está sujeito a esse tipo de ataque, mas 2022 foi o ano que mais tiveram registros”, explicou.

As piranhas são famosas por devorar carne, de pequenos insetos até mamíferos muito maiores que elas, mas também se alimentam de sementes e outros materiais, vegetais que são encontrados no fundo do rio. Com informações do portal g1.

