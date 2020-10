Após chuva, caminhão de lixo atola no Noroeste

A chuva quando chega revela a realidade dos bairros que ainda não receberam obras de pavimentação asfáltica. Nesta quinta-feira (21), não foi diferente no Jardim Noroeste, onde algumas ruas ficam intransitáveis.

O fato que ganhou atenção em um grupo do bairro, nas redes sociais, foi o caminhão de lixo que ficou atolado na rua Estoril. “Houve um patrolamento pela manhã e ninguém adivinhava que choveria. Aí caiu esse toró d’agua a tarde aí aconteceu esse problema”, disse o presidente do bairro, Carlos Henrique, ao JD1 Notícias.

Alguns moradores demonstraram desgosto com a cena e usaram as redes sociais para manifestar sua indignação. “So passa a maquina e não joga cascalho, so da isso.carro atolando caminhao do lixo e assim vai”, disse um morador. “É uma vergonha as ruas do noroeste nao arruma”, comentou outro.

Veja algumas fotos tiradas por moradores:

