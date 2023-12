Após chuvas, trecho da Rua do Seminário ficará interditada para obras

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) começou o trabalho de recuperação do trecho da Rua do Seminário, no córrego Seminário, nesta quinta-feira (14). O local havia sofrido estragos com a chuva que atingiu a Capital nesta semana. A previsão é de que inda hoje seja concluído o trabalho de desvio da água, para que a partir de amanhã (15), os trabalhadores iniciem a reestruturação do tubo armco.

Esse foi o maior estrago causado pelas últimas chuvas. O tubo armco amassou, provocando erosão na pista da Rua do Seminário. Diante da situação, a Prefeitura sinalizou e interditou o local, dando início aos trabalhos de reconstrução da pista onde o asfalto cedeu.

Por conta da movimentação de máquinas e trabalhadores, o tráfego está totalmente interrompido para veículos, ciclistas e pedestres. A previsão é de que a obra seja concluída em até 30 dias. Nesse período, os condutores e ciclistas devem trafegar pela Rua Canaã e a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo. A orientação é para que os condutores tenham atenção.

