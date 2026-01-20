Menu
Gov IPVA Jan26
Cidade

Após diagnóstico de câncer, mãe solo pede ajuda para custear tratamento

Moradora de Campo Grande precisa arrecadar R$ 32 mil para cirurgia e medicamento

20 janeiro 2026 - 12h35Sarah Chaves
O diagnóstico de câncer de mama HER2 foi confirmado em agosto de 2023O diagnóstico de câncer de mama HER2 foi confirmado em agosto de 2023   (Reprodução)

Após descobrir um câncer de mama, a moradora de Campo Grande, Ana Carolina, de 35 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, passou a precisar de ajuda para custear o tratamento e uma cirurgia considerada urgente pelos médicos. Mãe solo de um menino de 6 anos, ela enfrenta dificuldades financeiras enquanto luta contra a doença e aguarda atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O diagnóstico de câncer de mama HER2 positivo foi confirmado em agosto de 2023, depois que exames de ultrassonografia identificaram um nódulo na mama direita e outro na axila. Desde então, Ana iniciou uma rotina intensa de consultas, exames e deslocamentos para dar continuidade ao tratamento.

Ela já passou por seis sessões de quimioterapia, mas, ao se preparar para a cirurgia, exames apontaram alterações no coração. Com isso, o procedimento precisou ser adiado, e Ana passou a ser acompanhada também por um cardiologista.

Enquanto aguarda a realização da cirurgia pelo SUS, o tumor voltou a crescer, causando dores, inchaço e noites sem conseguir dormir. Atualmente, Ana está em tratamento com terapia-alvo, mas os médicos alertam que a cirurgia é necessária o quanto antes para evitar o avanço da doença.

Sem condições de trabalhar neste momento, Ana dedica todo o tempo ao tratamento e aos cuidados com o filho. Além de contribuições financeiras, ela também aceita doações de alimentos e roupas para ajudar nas despesas do dia a dia.

Para custear a cirurgia e a compra do medicamento Kisqali 200 mg, o valor estimado é de R$ 32 mil. "Qualquer ajuda, independentemente do valor, pode fazer a diferença e trazer esperança".

Como ajudar
PIX: 67 996417415 (celular)
Titular: Ana Carolina Alves
Banco: Caixa Econômica Federal
WhatsApp Para Contato : 67 996417415

