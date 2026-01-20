Após diagnóstico de câncer, mãe solo pede ajuda para custear tratamento

Após descobrir um câncer de mama, a moradora de Campo Grande, Ana Carolina, de 35 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, passou a precisar de ajuda para custear o tratamento e uma cirurgia considerada urgente pelos médicos. Mãe solo de um menino de 6 anos, ela enfrenta dificuldades financeiras enquanto luta contra a doença e aguarda atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O diagnóstico de câncer de mama HER2 positivo foi confirmado em agosto de 2023, depois que exames de ultrassonografia identificaram um nódulo na mama direita e outro na axila. Desde então, Ana iniciou uma rotina intensa de consultas, exames e deslocamentos para dar continuidade ao tratamento.

Ela já passou por seis sessões de quimioterapia, mas, ao se preparar para a cirurgia, exames apontaram alterações no coração. Com isso, o procedimento precisou ser adiado, e Ana passou a ser acompanhada também por um cardiologista.

Enquanto aguarda a realização da cirurgia pelo SUS, o tumor voltou a crescer, causando dores, inchaço e noites sem conseguir dormir. Atualmente, Ana está em tratamento com terapia-alvo, mas os médicos alertam que a cirurgia é necessária o quanto antes para evitar o avanço da doença.

Sem condições de trabalhar neste momento, Ana dedica todo o tempo ao tratamento e aos cuidados com o filho. Além de contribuições financeiras, ela também aceita doações de alimentos e roupas para ajudar nas despesas do dia a dia.

Para custear a cirurgia e a compra do medicamento Kisqali 200 mg, o valor estimado é de R$ 32 mil. "Qualquer ajuda, independentemente do valor, pode fazer a diferença e trazer esperança".

Como ajudar

PIX: 67 996417415 (celular)

Titular: Ana Carolina Alves

Banco: Caixa Econômica Federal

WhatsApp Para Contato : 67 996417415

