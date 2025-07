Após dias de busca, PMA localiza e resgata capivara ferida no Lago do Amor

Uma capivara ferida vista às margens do Lago do Amor, em Campo Grande foi resgatada após quase duas semanas de mobilização da Polícia Militar Ambiental (PMA), seguranças da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), estudantes e moradores.

A primeira comunicação com a PMA foi feita por moradores em 21 de junho. Os relatos davam conta que o animal estava perambulando com um ferimento no dorso.

As equipes da Polícia Militar Ambiental realizaram buscas diárias, inclusive em contato com os seguranças do Campus Universitário em busca de informações.

Foi apenas na tarde de ontem (3), chegando a 13 dias após o primeiro avistamento, que uma estudante que passava pelo local avistou a capivara e acionou a PMA, que conseguiu realizar a captura. O animal estava bastante debilitado e foi encaminhado imediatamente ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde receberá os cuidados necessários.

