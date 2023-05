Após mutirão, Santa Casa estende ação que oferta vagas para pessoas com deficiência

Após promover mutirão de empregabilidade a pessoas com deficiência no último dia (27), a Santa Casa de Campo Grande decidiu estender a campanha através do site por tempo indeterminado. Ao todo, são 100 vagas disponíveis para vários cargos como atendente de farmácia, na lavanderia, cozinha, RH, administração, entre outras funções.

Atualmente, a instituição conta com 80 profissionais portadores de alguma deficiência, mas o objetivo é chegar a 180, segundo o vice-presidente do hospital, Jary de Carvalho e Castro.

Para ele, estar acessível é uma lei que deve ser cumprida. “Além disso, é um ato humanitário, pois todos temos os mesmos direitos. Nossa Diretoria Corporativa tem essa mesma forma de pensar e agir. Temos que atuar em alguns pilares: as ações de acessibilidade, inclusão e acolhimento, a acessibilidade física, que são as ações ligadas à Engenharia e Arquitetura, as ações relacionadas com a acessibilidade digital e o maior desafio, que são as barreiras atitudinais, relacionadas ao trato entre as pessoas, como se portar, como falar e como agir com as pessoas com qualquer tipo de deficiência”, afirma.

Na ação, foram entregues, em média, 40 currículos à entidade. Com isso, o processo seletivo segue aberto, recebendo as inscrições através do portal. Basta clicar neste link, ir ao canto superior direito e entrar na aba 'Trabalhe Conosco", em seguida, é necessário preencher o formulário e anexar o currículo.

Durante a campanha, também foi lançado a elaboração de uma série de ações que serão desenvolvidas nos próximos meses para tornar o hospital mais acessível. Alguns exemplos são a instalação de rampas de acesso e elevadores adaptados para cadeirantes em todo o hospital, a adaptação de banheiros para pessoas com deficiência, com barras de apoio e portas mais largas, o treinamento para todos os colaboradores do hospital sobre como atender adequadamente as pessoas com deficiência.



Bem como a comunicação e assistência necessária e a aquisição de equipamentos e tecnologias assistivas, como cadeiras de rodas e dispositivos de comunicação, para tornar o atendimento mais eficiente e confortável para as pessoas com deficiência.

Deixe seu Comentário

Leia Também