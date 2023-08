Após obras, ponte destruída pela chuva no Jardim Morenão é liberada

A Prefeitura de Campo Grande reabriu nesta quarta-feira (09), a circulação de veículos da Rua Rivaldi Albert, no Jardim Morenão, depois de concluídos os trabalhos de engenharia que vão garantir segurança ao tráfego na via, que tem um papel importante na ligação entre a Avenida Guaicurus e o bairro.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a rua estava interditada desde o final de fevereiro, quando fortes chuvas caíram sobre a cidade comprometendo a estrutura da via sobre o córrego Bálsamo.

A Secretaria desde então trabalhou para reconstruir e reforçar as tubulações por onde passam a água de um lado para o outro da ponte sobre o córrego. Foram feitos ainda a estabilização da via, o reaterro e a concretagem da pista. Nos últimos dias, a via foi novamente asfaltada e foram construídos meio fio e calçadas.

A presidente do bairro Jardim Morenão e moradora da região há 20 anos, Jucilene Aparecida da Silva, comemora a entrega. “Nós estamos muito felizes, ficou muito melhor do que nós imaginamos, com certeza vai melhorar muito a logística do bairro, aqui é uma via muito movimentada e obra ficou perfeita”, disse ela.

A reabertura da via possibilitará aos moradores do bairro a volta da mobilidade, com ainda mais segurança, já que as estruturas de drenagem e sustentação receberam reforço para evitar um novo colapso da pista em períodos chuvosos.

"Ficou tudo muito bonito e limpo, recapearam a rua e melhorou bastante", comemorou a vizinhança.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também