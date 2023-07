Trecho da Rua Ipamerim, nas Moreninhas, é liberado após obras

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou, nesta quarta-feira (12), que o trecho da Rua Ipamerim, nas Moreninhas, em Campo Grande, interditado há 15 dias para obras de drenagem, foi liberado para o trânsito de veículos após conclusão do serviço.

As obras em questão fazem parte das ações de drenagem nos bairros Moreninhas I e II, e são frutos do investimento de R$ 41,3 milhões que o Governo do Estado destinou para a criação de um novo acesso à região.

Ao final das obras, uma nova rota será aberta pela Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran.

Durante esta primeira etapa foi realizado, além das obras de drenagem, a pavimentação e recapeamento da Avenida Alto da Serra e trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo.

