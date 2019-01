Após oito anos, Pe. Dirson se despede do Santuário Nossa Senhora Pérpetuo Socorro

Da Redação com Assessoria

Conhecido por um intenso carisma, Pe. Dirson Gonçalves, reitor do Santuário Estadual Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, se despede dos fieis e da cidade esta semana e parte para outra missão. Ele irá assumir a reitoria de outra igreja em Paranaguá, no Paraná.

O padre esteve a frente da coordenação do Santuário por 8 anos, ficou bem conhecido no estado por sua personalidade e os feitos realizados na igreja. A despedida será celebrada em uma Missa Solene, no qual ele anuncia o novo reitor.

A data de partida está marcada para próxima segunda-feira (28). Pe. Dirson assumirá o Santuário Nossa Senhora do Rocio, no qual tem novas oportunidades e desafios.

Deixe seu Comentário

Leia Também