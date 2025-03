ApÃ³s protesto de moradores, vereadores farÃ£o audiÃªncia pÃºblica por melhorias na BR-163

No início do ano, moradores do Noroeste se manifestaram na entrada do bairro em Campo Grande, pedindo melhorias e mais segurança no trecho da BR-163 que passa na região, após a morte do motociclista, Roger Almeida, de 33 anos em um acidente de trânsito.

Em razão de levar melhorias para a região, a Câmara Municipal, realiza nesta sexta-feira (7), uma Audiência Pública com início às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso e terá como objetivo buscar soluções para garantir mais segurança no trânsito para os moradores da região.

A audiência foi proposta pelo vereador Professor Riverton, da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, composta ainda pelos vereadores Flavio Cabo Almi (presidente), Leinha (vice-presidente), Landmark e Marquinhos Trad.

Segundo o vereador Professor Riverton, a falta de infraestrutura adequada e os riscos de acidentes tornam urgente a adoção de medidas efetivas. Os moradores reclamam das dificuldades de acesso à Rua Água Azul ao bairro. No fim de janeiro, um motociclista morreu na rodovia, ao realizar uma conversão e ser atingindo por caminhão e outro veículo. Moradores chegaram a realizar protesto cobrando intervenções na via.

Além da presença de moradores do bairro, foram convidados representantes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), PRF (Polícia Rodoviária Federal), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. A CCR MS Via também foi convidada, mas informou por meio de ofício que não irá participar, justificando que irá implementar medida provisória no local, o que o vereador Professor Riverton classificou como desrespeito.

