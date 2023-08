Após rajadas de ventos de 93 km/h, Energisa registra mais de 575% nos chamados

O tempo fechou na noite de ontem (18) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Devido forte ventania e chuva forte, a Energisa informou que acionou seu plano de contingência para atender as ocorrências da forte tempestade, que atingiu o Estado. Foram mais de 575% chamados, se comparado a um dia normal.

Por meio de nota, a concessionária afirmou que a rede elétrica foi prejudicada por inúmeras quedas de árvores, após rajadas de ventos de 93 km/h, segundo o Inmet, que causaram estragos ao sistema elétrico em várias localidades. Foram registradas 445.133 descargas atmosféricas em todo o estado, de acordo com o NetClima.

"Devido a severidade climática, a concessionária trabalha – de forma ininterrupta – com quatro vezes mais equipes em campo. A empresa reforça o compromisso de atuar com segurança a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os seus clientes", disse a concessionária.

As cidades mais impactadas pelo temporal foram: Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Rochedo e Corguinho, já com fornecimento de energia restabelecido por completo. Outros municípios da região sul, centro e oeste do estado integram a lista de cidades parcialmente afetadas pela tempestade.

"Em Campo Grande, neste momento, não há bairros sem energia na sua totalidade. As regiões mais atingidas foram: Vila Nova Campo Grande, Coronel Antonino, Jardim Tijuca, Santa Mônica, Vila Sobrinho, Nova Lima, Amambai, Vila Piratininga, Carandá Bosque, Santo Amaro, Vila Nasser, Jardim Centenário, Vila Popular, Coophavila II, Universitário, Jardim São Conrado, Jardim Leblon, Jardim Los Angeles e Vila Planalto", acrescentou.

Serviço

A Energisa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp Gisa: (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também