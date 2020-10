Após reclamações, Procon autua 16 agências na capital

Após diversas denúncias de consumidores, equipes de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizaram fiscalizações em 19 agências de cinco instituições bancárias em Campo Grande. As agências fiscalizadas foram da Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Itaú.

A ação autuou 16 agências e expedição de Relatórios de Visita (quando não são constatadas irregularidades) a outras três. Da Caixa foram visitadas cinco agências das ruas Coronel Antonino, Gunter Hans, Bandeirantes, Valdês e Eduardo Elias Zahran, do Bradesco foram as da Calógeras, Bandeirantes, Eduardo Elias Zahran e Afonso Pena, enquanto do Banco do Brasil as agências da Mascarenhas de Moraes, Júlio de Castilho e Afonso Pena.

Outras duas instituições que foram alvo da fiscalização foram o Santander nas agências da Barão do Rio Branco e avenida Bandeirantes e Itaú na Bandeirantes e Júlio de Castilho. A exceção do Bradesco da Calógeras, Itaú da Bandeirantes e Banco do Brasil da Coronel Antonino, todas as demais receberam autos de infração e terão prazo para defesa que, se não aceita, acarretará em multa devido às infrações encontradas.

Entre as irregularidades, comuns a todas as agências autuadas, merecem destaque a ausência de senha com registro eletrônico, atendimento em tempo excedente ao que determina a legislação estadual e ausência de placa indicativa de atendimento prioritário a idosos, gestantes, mães com crianças ao colo, portadores de necessidades especiais e autistas, bem como ausência do símbolo representativo do autismo.

Foi registrada, também, a ausência de cuidados para evitar contaminação da Covid 19, a exemplo de distanciamento e disponibilidade de álcool gel 70% para higienização. Somente nos três locais onde foi expedido Relatório de Visita, não foram encontradas irregularidades.

