Após registrar aglomerações, Detran emite senhas para atendimentos

Após contatar aglomerações nos dois primeiros dias que o serviço foi retomado, ou seja, segunda (13) e terça-feira (14), o atendimento na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande passa a ser limitado, com a distribuição de 180 senhas, a partir desta quarta-feira (15). O montante será divido em 120, para assuntos referentes a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e 60, para veículos.

Segundo o diretor-presidente do Departamento Rudel Trindade, pelo menos 90% das pessoas que aguardavam na fila não precisariam estar ali, caso adotassem a utilização do Detran Digital.

“Nossa plataforma é completa, temos muitos serviços disponíveis e convém lembrar que nossos prazos estão todos suspensos, não havendo necessidade de corre-corre às agências”, enfatizou.

A gerente regional do Departamento, Loretta Figueiredo, falou que a medida se faz necessária para evitar tumultos e aglomerações. “Foram dois dias bem cheios por aqui, as pessoas não entenderam ainda que muitos prazos estão interrompidos e que não há necessidade de procurar o órgão quando temos vários serviços oferecidos em formato digital. Dessa forma também evitamos que as pessoas fiquem aglomeradas e em pé, esperando por muito tempo”, afirmou.

Ainda de acordo com a gerente, cada senha terá um horário previsto para o atendimento. “Assim a pessoa se prepara, volta mais tarde e evita transtornos”, explicou.

O Departamento abriu novamente as portas na última segunda-feira (13), após duas semanas de quarentena adotada a fim de evitar os avanços do novo coronavírus (Covid-19), em Mato Grosso do Sul. No entanto, os dois primeiros dias foram de muita procura e filas imensas, contrariando as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

