Após ser abandonada, cachorra pariu 11 filhotes que estão para adoção na Capital

Com uma história bem conturbada, uma mulher divulgou nas redes sociais o relato de uma cachorra, de pelagem marrom, que foi abandonada prenha pelos antigos tutores. Ao todo são 11 filhotinhos de cachorro que precisam de um lar e uma nova família.

Em um vídeo compartilhado, a mulher conta que a ex-vizinha se mudou, e deixou o animal de estimação. No entanto, só foram descobrir depois que a cadela teria filhotes.

"Nossa vizinha se mudou e deixou sua cachorrinha grávida pra trás. Cuidamos dela e dos seus 11 fiótinhos que nasceram. Agora, esses nenéns precisam de um lar. Nos ajude adotando um ou compartilhando esse vídeo para que os doguinhos consigam um bom lugar", pediu ela nas redes sociais. Confira:

Aqueles que quiserem adotar um filhote, podem entrar em contato com a Glê, por meio do número (67) 99218-4931.

