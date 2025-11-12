Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital

A Agência Municipal de Habitação (EMHA), iniciou nesta quarta-feira (12) as inscrições para o programa Sonho Seguro – Minha Casa, Minha Vida (Faixa Urbano I). São 258 unidades habitacionais disponíveis para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00, voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições vão até 28 de novembro de 2025 e podem ser feitas online, no site da EMHA, ou presencialmente na Central de Atendimento da EMHA, localizada no Pátio Central Shopping. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 13h às 19h.

As unidades estão distribuídas em três empreendimentos: Condomínio Jorge Amado (96 unidades), Residencial Protótipo Sustentável Manoel de Barros (82 unidades) e Residencial Nova Bahia (80 unidades). Podem se inscrever famílias residentes em Campo Grande há pelo menos dois anos, com cadastro atualizado no CadÚnico, sem imóvel próprio e que nunca tenham sido beneficiadas por programas habitacionais.

A seleção será feita com base em critérios de vulnerabilidade social, como idade, deficiência, situação de rua, e outros. As 258 unidades serão distribuídas conforme esses critérios, com 50% reservadas para famílias em situação de vulnerabilidade, 10% para pessoas com deficiência, 5% para idosos e 3% para pessoas em situação de rua.

A documentação será analisada pela Caixa Econômica Federal, e o sorteio das unidades ocorrerá posteriormente. A EMHA orienta que a inscrição não garante a contemplação imediata, pois o processo passará por etapas adicionais até a assinatura dos contratos.

