Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Cidade

Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital

Início das inscrições estava marca para segunda-feira, mas foi adiada por falhas no sistema da EMHA

12 novembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
Casas popularesCasas populares   (Foto: Divulgação)

A Agência Municipal de Habitação (EMHA), iniciou nesta quarta-feira (12) as inscrições para o programa Sonho Seguro – Minha Casa, Minha Vida (Faixa Urbano I). São 258 unidades habitacionais disponíveis para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00, voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições vão até 28 de novembro de 2025 e podem ser feitas online, no site da EMHA, ou presencialmente na Central de Atendimento da EMHA, localizada no Pátio Central Shopping. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h e das 13h às 19h.

As unidades estão distribuídas em três empreendimentos: Condomínio Jorge Amado (96 unidades), Residencial Protótipo Sustentável Manoel de Barros (82 unidades) e Residencial Nova Bahia (80 unidades). Podem se inscrever famílias residentes em Campo Grande há pelo menos dois anos, com cadastro atualizado no CadÚnico, sem imóvel próprio e que nunca tenham sido beneficiadas por programas habitacionais.

A seleção será feita com base em critérios de vulnerabilidade social, como idade, deficiência, situação de rua, e outros. As 258 unidades serão distribuídas conforme esses critérios, com 50% reservadas para famílias em situação de vulnerabilidade, 10% para pessoas com deficiência, 5% para idosos e 3% para pessoas em situação de rua.

A documentação será analisada pela Caixa Econômica Federal, e o sorteio das unidades ocorrerá posteriormente. A EMHA orienta que a inscrição não garante a contemplação imediata, pois o processo passará por etapas adicionais até a assinatura dos contratos.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O espaço de mais de 300 m&#xB2; encanta visitantes de todas as idades
Cidade
Com tema 'Natal dos Doces', Papai Noel chega ao Shopping Campo Grande
Avenida Cônsul Assaf Trad, região norte -
Justiça
Acusados de matar pai e filho em racha na região norte vão a júri popular, confirma TJMS
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Cidade
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Freepik
Cidade
Governo de MS divulga prazos para pagamento do IPVA 2026
Quem não se inscreveu ainda pode acompanhar a prova e torcer pelos participantes
Cidade
Corrida da Advocacia da OAB/MS acontece neste domingo na Capital
UPA Coronel Antonino
Saúde
Ministério Público investiga condições precárias da UPA Coronel Antonino
Ônibus de Campo Grande
Cidade
Transporte Coletivo de Campo Grande terá esquema especial no feriado de 15 de novembro
O que começou com simples fotos de momentos fofos nas redes sociais, um gato dormindo na biblioteca, outro se espreguiçando no gramado, virou uma ferramenta de transformação
Cidade
Atração na universidade, gatinhos da UFMS procuram um lar cheio de amor
Materiais apreendidos -
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino
Parque de Exposições Laucídio Coelho
Cidade
Parque de Exposições Laucídio Coelho terá obras para garantir acessibilidade

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'