Após temporal, força-tarefa atua na remoção de árvores e apoio a famílias em Campo Grande

Equipes municipais trabalham desde o início da tarde desta quarta-feira (5) para conter os danos provocados pelo temporal que atingiu Campo Grande, com ventos que chegaram a 88,9 km/h e 27,5 milímetros de chuva em apenas 25 minutos, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

Mais de 40 chamados foram registrados pela Central 156, principalmente por conta da queda de árvores. As equipes concentram o trabalho na remoção de galhos e troncos, distribuição de lonas e apoio a famílias em áreas vulneráveis.

Participam da ação a Defesa Civil, Sisep, Emha, Agetran e outros órgãos municipais, em uma força-tarefa que deve continuar até a normalização da situação. A cidade segue em Alerta Laranja, com previsão de novas tempestades nas próximas 48 horas.

De acordo com o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto, as equipes seguem em campo e o trabalho é contínuo. “Já temos equipes nas ruas e atuando em parceria. De domingo até hoje já registramos mais de 50 chamados apenas pela Defesa Civil”, destacou.

A Agetran também atua em pontos críticos para liberar vias e restabelecer o funcionamento dos semáforos afetados. Em alguns locais, a falta de energia elétrica ainda impede o retorno completo do sistema.

