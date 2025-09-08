Aprovados em processo seletivo para assistentes educacionais são convocados

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semad), publicou nesta segunda-feira (8) uma nova convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária na função de Assistente de Educação Infantil.

A convocação tem como objetivo preencher as vagas remanescentes da última chamada e recompor cargos vagos, sem aumento de despesas com pessoal.

Os candidatos convocados devem comparecer na próxima terça-feira (9), às 8h, ao Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida. No local, os aprovados receberão orientações sobre a documentação necessária para a efetivação da contratação.

A lista com os nomes dos convocados, bem como demais informações sobre data, horário e local, está disponível no Anexo Único do Edital nº 21/2024-15ou a partir da página 30 do Diogrande .

