Aprovados em processos seletivos para entrevistador social e visitador são convocados

A convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para os cargos de entrevistador social para atuar no Cadastro Único foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta quarta-feira (19),

No total, sete candidatos foram convocados para os dois cargos e devem comparecer na Secretaria de Assistência Social (SAS), nesta quinta-feira (20), às 9h30 para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido no Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga.

Os editais de convocação n. 08/2022-41 e n. 12/2022-33 com as relações nominais, locais, datas e horários para apresentação dos convocados encontram-se na edição de hoje do Diogrande, a partir da página 5.

