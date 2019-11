Áquila Burguer é autuado por vender produtos vencidos

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), autuou a Áquila Burguer, lanchonete tradicional da Campo Grande, após equipe constatar divrersas irregularidades.

Entre os problemas encontrados, foram registrados vários itens com prazo de validade expirado ou sem quaisquer informações que pudessem orientar o consumidor a respeito de validade, procedência ou composição. De acordo com o Procon, por se tratarem de produtos com alto índice de consumo, é ainda mais relevante a sua manutenção dentro das normas previstas em legislação.

A fiscalização do Procon Estadual flagrou 83 produtos, que vão de cervejas a pirulitos, impróprios para o consumo por estarem vencidos (alguns desde junho de 2019), ou pela ausência de informações. Entre embalagens de 350 ml e dois litros existiam 17 unidades de refrigerantes, cinco garrafas de cerveja e 18 bombons, com data de validade expirada.

Com relação à ausência de informações essenciais, estavam disponibilizados aos clientes 16 garrafas de cerveja, 3 embalagens de molho de pimenta e 24 pirulitos que estavam sobre o balcão. Observa-se que a ingestão desses produtos poderia, inclusive, originar problemas à saúde. Todos os itens impróprios foram inutilizados, de maneira a não terem condições de voltarem a ser comercializados, e descartados na presença da equipe do Procon.

