Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência

A Arauco tem ampliado sua atuação estratégica em Inocência com ações voltadas ao crescimento planejado e sustentável do município, com foco em evitar a sobrecarga dos serviços essenciais. Entre as iniciativas recentes estão a doação de um ônibus escolar para estudantes da zona rural e o início da construção da Vila Arauco, empreendimento habitacional destinado aos colaboradores que atuarão na fase operacional da nova fábrica de celulose do Projeto Sucuriú.

As ações integram o Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú e refletem o compromisso da companhia com o desenvolvimento responsável, em parceria com o poder público. Segundo o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theofilo Militão, as iniciativas seguem o mesmo princípio de respeito à dinâmica local e de fortalecimento da infraestrutura urbana. "A doação do ônibus e a construção da Vila Arauco são projetos distintos, mas ambos têm como objetivo contribuir para um crescimento ordenado e sustentável de Inocência", afirma.

No dia 10 de dezembro, a empresa entregou um ônibus escolar à Escola Municipal Rural Cirilo Anoena da Costa, localizada no km 35 da rodovia MS-316. Com capacidade para 48 passageiros, o veículo é equipado com ar-condicionado e poltronas estofadas e atenderá estudantes que vivem a cerca de 35 quilômetros da área urbana.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Franco, a doação contribui para a renovação da frota escolar rural e amplia a segurança no transporte dos alunos. Atualmente, o município conta com 25 ônibus destinados à zona rural, que possui grande extensão territorial.

Outra frente de atuação é a Vila Arauco, cuja construção já foi iniciada e tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2027. O projeto prevê mais de 600 residências para colaboradores da companhia e foi desenvolvido em alinhamento com a Prefeitura de Inocência. Segundo Militão, a iniciativa busca garantir moradia próxima ao local de trabalho, ao mesmo tempo, em que contribui para o desenvolvimento urbano e a valorização do município.

