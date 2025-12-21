Menu
Menu Busca domingo, 21 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Cidade

Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência

Vila Arauco deverá ter conclusão no segundo semestre de 2027

21 dezembro 2025 - 10h45Luiz Vinicius
Vila Arauco ficará pronta daqui dois anosVila Arauco ficará pronta daqui dois anos   (Divulgação/Arauco)
Dr Canela

A Arauco tem ampliado sua atuação estratégica em Inocência com ações voltadas ao crescimento planejado e sustentável do município, com foco em evitar a sobrecarga dos serviços essenciais. Entre as iniciativas recentes estão a doação de um ônibus escolar para estudantes da zona rural e o início da construção da Vila Arauco, empreendimento habitacional destinado aos colaboradores que atuarão na fase operacional da nova fábrica de celulose do Projeto Sucuriú.

As ações integram o Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú e refletem o compromisso da companhia com o desenvolvimento responsável, em parceria com o poder público. Segundo o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco, Theofilo Militão, as iniciativas seguem o mesmo princípio de respeito à dinâmica local e de fortalecimento da infraestrutura urbana. "A doação do ônibus e a construção da Vila Arauco são projetos distintos, mas ambos têm como objetivo contribuir para um crescimento ordenado e sustentável de Inocência", afirma.

No dia 10 de dezembro, a empresa entregou um ônibus escolar à Escola Municipal Rural Cirilo Anoena da Costa, localizada no km 35 da rodovia MS-316. Com capacidade para 48 passageiros, o veículo é equipado com ar-condicionado e poltronas estofadas e atenderá estudantes que vivem a cerca de 35 quilômetros da área urbana.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Franco, a doação contribui para a renovação da frota escolar rural e amplia a segurança no transporte dos alunos. Atualmente, o município conta com 25 ônibus destinados à zona rural, que possui grande extensão territorial.

Outra frente de atuação é a Vila Arauco, cuja construção já foi iniciada e tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2027. O projeto prevê mais de 600 residências para colaboradores da companhia e foi desenvolvido em alinhamento com a Prefeitura de Inocência. Segundo Militão, a iniciativa busca garantir moradia próxima ao local de trabalho, ao mesmo tempo, em que contribui para o desenvolvimento urbano e a valorização do município.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Terminal de Campo Grande
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Agetran orienta redobrar atenção
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira
O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal
Cidade
Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários
Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, Centro
Cidade
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos
Contratos de iluminação pública estão sujeitos a investigação
Cidade
Servidores da Prefeitura da Capital ajudaram nos contratos irregulares de iluminação pública
Animais ganharam proteção máxima neste ano
Cidade
Mato Grosso do Sul castrou mais de 16 mil animais e reforça proteção a vida animal
Fotos: Robson Dantas
Cidade
Estado inaugura Agência Integrada Fácil em Três Lagoas
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Cidade
Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana
Protesto é considerado pacífico
Interior
Cobrando melhorias e segurança na rodovia, indígenas bloqueiam MS-162 em Sidrolândia

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026