Arena Esportiva é entregue para moradores no Coophavilla II

Foi entregue oficialmente, na manhã deste sábado (5), a Arena Esportiva da Coophavilla II, em Campo Grande, que surge a partir de uma indicação do deputado estadual Coronel David (PL), feita ainda em 2021.

O deputado foi representado na cerimônia de entrega da arena por sua esposa, a advogada Dra. Ana Arminda.

A obra faz parte de um conjunto de obras reivindicadas por Coronel David ao governo do estado, e tem como objetivo ampliar as opções de lazer, promover a inclusão social e fortalecer a prática esportiva em regiões populosas da capital.

Além da instalação no Coophavilla II, a solicitação também previa a implantação de estruturas semelhantes nos bairros Zé Pereira, Coophatrabalho e Coophavilla II, com a Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul) e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog) anunciando e dando início às obras em 2024.

