Arraiá da Juliano Varela tem programação diversificada e entrada gratuita

A Associação Juliano Varela de Campo Grande realiza seu tradicional Arraiá neste domingo (13), com entrada gratuita para reunir famílias, cultura, música e comida típica na unidade II (polo) , localizada na Avenida Marquês de Pombal, nº 2.220, no Bairro Tiradentes, das 12h às 20h.

A programação diversificada conta com atrações culturais, shows musicais e deliciosas opções gastronômicas como arroz carreteiro, churrasco, pastéis, doces, bolos, paçoca, cachorro-quente e quentão. Toda a arrecadação será revertida para a própria associação, ajudando a ampliar seus projetos de inclusão social.



A atração musical ficará a cargo da dupla Rapha & Leo, conhecidos por suas gravações, incluindo o álbum “Simplifica o amor” e DVDs como “Aqui em CG” e “Só Viva em Campo Grande MS”.



O Arraiá da Juliano Varela também será palco de apresentações culturais feitas pelos próprios atendidos da instituição. Entre as atrações estão danças de quadrilha, Boi de Parintins, Carimbó, Coco Peneruê, Funk Carioca, Samba, Forró, Milonga, e até quadrilha down, mostrando a diversidade e o talento de quem participa do projeto.



Fundada em 28 de janeiro de 1994, a Associação Juliano Varela trabalha com inclusão de pessoas com síndrome de Down, autismo, microcefalia e outras deficiências intelectuais.

