Arraial de Santo Antônio: Inscrições de barracas ainda serão analisadas

O prazo para as inscrições das entidades interessadas em participar do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande terminou às 11h desta sexta-feira (26). Serão sorteadas ao todo 21 barracas, sendo elas de alimentos, bebidas e artesanato



Esta é a 21ª edição da tradicional festa do padroeiro da cidade que este ano acontece de 9 a 13 de junho, na Praça do Rádio, com entrada gratuita. Evento contará com comidas e bebidas típicas, música ao vivo e muita diversão.

No dia 29 de maio, às 14h, a Comissão de Seleção irá analisar a regularidade da inscrição e dos documentos que comprovem o cumprimento de todas as exigências contidas no edital. O resultado será divulgado na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, no mesmo dia.

No dia 30 de maio, às 14h, no auditório do Instituto Mirim, acontece o sorteio da disposição das barracas. O resultado será publicado no mesmo dia, também em edição extra do Diogrande.

O edital de credenciamento está publicado em edição extra do Diogrande, do dia 22 de maio, que pode ser acessado no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/ .

