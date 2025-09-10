Menu
Arte, Corpo e Tecnologia serão temas de espetáculo que chega à Capital neste fim de semana

A apresentação acontece na sexta-feira, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, e a oficina acontecerá no sábado, às 9h, na Ginga Espaço de Dança

10 setembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
Espetáculo e oficinas tem entrada de graçaEspetáculo e oficinas tem entrada de graça   (Foto: Divulgação)

Campo Grande recebe neste fim de semana o projeto "Lugares para Existir: Procedimento #6", que propõe uma reflexão sobre a interseção entre arte, corpo e tecnologia. O espetáculo será exibido na sexta-feira (12), às 19h, no Sesc Teatro Prosa, e a oficina acontecerá no sábado (13), às 9h, na Ginga Espaço de Dança.

O projeto que já passou por Dourados e São Gabriel do Oeste, e agora chega a Campo Grande e Três Lagoas, traz a apresentação do espetáculo "Procedimento #6" e a oficina "Procedimentos de investigação em arte/corpo/tecnologia", ambos com entrada gratuita.

Com o espetáculo "Procedimento #6", os artistas Jack Mourão e Reginaldo Borges transmite uma experiência que embaça os limites entre o real e o imaginário, utilizando tecnologia para distorcer a matéria visível do corpo. 

O espetáculo, que já circulou por diversos festivais no Brasil, como a "2ª Mostra Internacional de Dança de São Paulo", e no exterior, no Paraguai, é uma das principais atrações do projeto e conta com audiodescrição e intérprete de libras.

Oficina explora o potencial do corpo em movimento e a tecnologia

A oficina "Procedimentos de investigação em arte/corpo/tecnologia" busca aprofundar a relação entre o corpo, a arte cênica e as novas tecnologias. A atividade se concentra no estudo do "evento" artístico, explorando suas dimensões poéticas, estéticas e de transformação, e proporciona aos participantes uma vivência prática sobre o processo criativo e colaborativo na arte do movimento.

Para Jack Mourão, a oficina é uma oportunidade para troca e experimentação, permitindo que os participantes desenvolvam novas formas de expressar o corpo e a arte em um ambiente coletivo.

Serviço:

Espetáculo "Procedimento #6"
Data: Sexta-feira, 12 de setembro, às 19h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada gratuita (reservas de ingressos disponíveis online)

Oficina "Procedimentos de investigação em arte/corpo/tecnologia"
Data: Sábado, 13 de setembro, às 9h
Local: Ginga Espaço de Dança (Rua Brigadeiro Tobias, 956, Taquarussu)
Inscrição gratuita (disponível online)

 

