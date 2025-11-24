Arte ou descuido? Criança fica trancada em armário de banco em Paranaíba

Criança, de aproximadamente 3 anos, ficou trancada em um armário de uma agência bancária, no centro de Paranaíba - a 406 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde este domingo, dia 23.
Os pais da criança estavam realizando um procedimento no caixa eletrônico e o menino brincava na companhia do irmão, quando houve o incidente.
Segundo o site Paranaíba Notícia, a Polícia Militar precisou ser acionada para auxiliar na retirada do menino, que contou com apoio de familiares que usaram até uma ferramenta para troca de pneus.
Diante do desafio de abrir o armário, a criança chorava e após a porta ser aberta, ela foi vista bastante abalada e assustada com o fato.
Ela não apresentava ferimentos e foi entregue aos pais.
