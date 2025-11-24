Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Cidade

Arte ou descuido? Criança fica trancada em armário de banco em Paranaíba

Pais estavam no caixa eletrônico, enquanto o menino brincava com o irmão

24 novembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Criança estava dentro do armárioCriança estava dentro do armário   (Paranaíba Notícia)

Criança, de aproximadamente 3 anos, ficou trancada em um armário de uma agência bancária, no centro de Paranaíba - a 406 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde este domingo, dia 23.

Os pais da criança estavam realizando um procedimento no caixa eletrônico e o menino brincava na companhia do irmão, quando houve o incidente.

Segundo o site Paranaíba Notícia, a Polícia Militar precisou ser acionada para auxiliar na retirada do menino, que contou com apoio de familiares que usaram até uma ferramenta para troca de pneus.

Diante do desafio de abrir o armário, a criança chorava e após a porta ser aberta, ela foi vista bastante abalada e assustada com o fato.

Ela não apresentava ferimentos e foi entregue aos pais.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução /
Meio Ambiente
MPMS acompanha recuperação de nascente no Bairro Tiradentes
Foto: Divulgação/ PMA
Cidade
Anta fica entalada entre casas e mobiliza resgate da PMA na Capital
Campo Grande abre inscrições para seleção de cuidador social
Cidade
Campo Grande abre inscrições para seleção de cuidador social
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Adocao de cartinhas do Papai Noel
Cidade
Em MS, mais de 5,2 mil cartinhas ao Papai Noel dos Correios já foram adotadas
Toyota Etios está em um dos lotes
Cidade
Leilão da Fiems conta Etios com lance inicial de R$ 9 mil em Mato Grosso do Sul
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Polícia deve investigar estupro de criança de 4 anos em escola pública da Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Cidade
Adote! Gatos resgatados estarão disponíveis para ganharem novos lares neste sábado
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande
Justiça
Desembargador nega liminar e acusado de homicídio continua preso em Campo Grande

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande