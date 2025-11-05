Menu
Árvore cai em cima de carro e fere motorista no Cabreúva

Relatos apontam que o condutor foi atingido na cabeça

05 novembro 2025 - 12h50Luiz Vinicius e Brenda Assis    atualizado em 05/11/2025 às 12h50
Carro ficou bastante danificadoCarro ficou bastante danificado   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Árvore caiu em cima de um veículo de passeio e feriu um motorista no começo da tarde desta quarta-feira, no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

O fato aconteceu na rua Santos Dumont com a rua América.

Informações repassadas para a reportagem apontam que o pedaço da árvore caiu bem na posição em que o motorista estava, atingindo a cabeça dele, que estava no carro, um Fiat Siena.

O carro ficou parado em cima da calçada e bastante danificado, principalmente no para-brisa.

Outros pontos da cidade também sofre com a situação do temporal e fortes rajadas de ventos. O JD1 já trouxe a notícia que houve rompimento de cabos e falta de energia.

Além disso, queda de árvore em veículo já é o segundo registrado, onde o primeiro aconteceu na Avenida Mato Grosso, onde uma árvore caiu em cima de um Jeep Renegade.

