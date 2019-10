Árvores da Afonso Pena e Mato Grosso recebem manutenção nesta quinta

A prefeitura irá começar uma nova manutenção nas árvores do canteiro central das avenidas Afonso Pena e Mato Grosso. O serviço vai iniciar ás 19 horas desta quarta-feira (30) e tem como principais objetivos, preservar e proteger o patrimônio da cidade.

O serviço é uma continuação do programa Cidade das Árvores, realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), e com acompanhamento técnico da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Os trabalhos de hoje serão realizados entre as ruas Rui Barbosa e 13 de maio e continuarão na quinta-feira (31), no mesmo horário, entre as ruas 13 de maio e 14 de julho.

Nesta ação, os agentes vão utilizar do Óleo de Neem, que será aplicado duas vezes, com intervalos de 15 dias, no período da noite, visando o ataque direto aos possíveis insetos que prejudicam as árvores.

O secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa destacou a importância das Figueiras e de seu tratamento constante “Essas árvores são especiais, sabemos da relevância histórica e o carinho que os campo-grandenses têm com elas. Hoje ninguém imagina a Afonso Pena e Mato Grosso sem as Figueiras e demais espécies que ali estão. E para que elas permaneçam preservadas o nosso trabalho de preservação é continuo”, disse.

