Linhas de ônibus seguirão planos especiais no Dia de Finados

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), juntamente com o Consórcio Guaicurus divulgam os ajustes feitos no serviço do transporte coletivo municipal para Dia dos Finados no sábado (2).

Ainda segundo comunicado, uma tarifa especial de R$ 1,90 será cobrada para pagamentos realizados com o cartão eletrônico (SMART CARD). Na data, o transporte coletivo seguirá os seguintes planos:

Cronograma de sábado

Linhas 051, 061, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 403, 515, 517, 520 e 522

Cronograma de segunda a sexta-feira

Linhas - 222, 229, 503 e 507

Para atender aos cemitérios, haverá duas linhas especiais disponíveis: a linha 300/Cemitério Jardim da Paz e a linha 400/Cemitério Santo Amaro.

A Agetran também disponibilizará três veículos de reserva com tripulação nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, além de apoio na Praça Ary Coelho, das 15h às 18h, para atender demandas emergenciais.

A operação será monitorada podendo sofrer ajustes conforme demanda, especialmente nos horários de pico, que ocorrerão das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também