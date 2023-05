As ruas Macaúbas e Comendador ficarão interditadas até às 18h neste domingo

Com as interdições que acontecem nas ruas de Campo Grande neste domingo (14), a agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores e pedestres para que tenham atenção redobrada e que optem por rotas alternativas



A Rua Macaúbas, 1224 entre a Rua Estevão Alves Ribeiro e Rua Caiçara, ficará interditada das 10h às 18h para ação beneficente.



Já a Rua Comendador Oshiro Takimoni, número 26, ficará interditada das 10h às 18h para filmagens do longa metragem “Enigmas do Rolê”.



A rua Cândido Garcia de Lima entre a Rua Randolfo Lima e Rua Eugênia Lima foi interditada pela manhã, mas já está liberada.









