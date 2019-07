Asfalto vai ampliar desenvolvimento na região norte, dizem moradores

Por meio da parceria “Juntos por Campo Grande” - união entre Governo do Estado e prefeitura - que possibilitou a execução de serviços de drenagem, rede de esgoto, instalação de calçadas e pavimentação asfáltica nos bairros Nova Lima, Jardim Anache e José Tavares do Couto, o que antes parecia distante, agora é realidade para os moradores da região norte da capital. Para eles, a chegada do asfalto é a realização de um sonho de 30 anos.

Em sua missão como secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis tem acompanhado de perto as obras da parceria com a Prefeitura de Campo Grande. Para ele, é fundamental estar mais perto das pessoas e conhecer o ponto de vista sobre as entregas que estão sendo realizadas.

“Aqui no grande Nova Lima, o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande estão realizando entregas em 45 ruas que englobam o Nova Lima, o Jardim Anache, Tarsila do Amaral, Iguatemi e Oscar Salazar, além de diversos núcleos habitacionais. São 14 km de asfalto, drenagem, esgoto, calçada e meio-fio. Esse é o ‘Juntos por Campo Grande’, que por meio do governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Marquinhos Trad, está realizando entregas esperadas há mais de 30 anos pela população da região”, destaca.

Além de valorizar os imóveis, as obras levam mais qualidade de vida para a população, acreditam os moradores, celebrando a conquista. Coisas simples do dia a dia, que antes eram consideradas difíceis de realizar, agora são possíveis.

“Antes a gente não podia pôr uma roupa melhor, um sapato melhor para andar que já tropeçava em pedra, em barro. Mas agora podemos pôr um saltinho. Será bom andar mais limpinho, mais arrumado e manter a casa mais limpa. Agradeço a quem teve a atitude de fazer isso por nós”, afirma Vera Dimas Benedito, moradora da rua Cintilante, no Jardim Anache.

Para o aposentado Gervásio Pereira, de 82 anos, fazer caminhada agora será mais fácil. Ele recorda as três décadas, antes da pavimentação asfáltica na sua rua. “Aqui sempre foi areia e era um sacrifício imenso para chegar aqui, principalmente quando chovia. Esse asfalto, para nós, é um presente”, define.

Presidente do bairro Nova Lima por muitos anos, Eronildo Pereira comemora a parceria que tem levado desenvolvimento para os bairros da capital. “Há 23 anos, quando cheguei aqui, era só mato, não tinha asfalto e até água era difícil. Quando chovia, várias pessoas nem conseguiam estacionar o carro em casa, tinham que deixá-lo a uns quatro quarteirões e chegar a pé, nas suas residências. Então, não é só a chegada do asfalto, é a realização de um grande sonho para todos”.

