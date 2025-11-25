Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Cidade

Asilo São João Bosco prepara bazar solidário com produtos doados da Receita Federal

Evento será realizado em 6 de dezembro, no estacionamento do Fort Atacadista, do Jardim Centro Oeste

25 novembro 2025 - 16h11Luiz Vinicius
Asilo e Receita Federal mantém parceriaAsilo e Receita Federal mantém parceria   (Divulgação/Asilo São João Bosco)
Dr Canela

O Asilo São João Bosco prepara um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal, visando a arrecadação de valores para manter o funcionamento da instituição em Campo Grande.

O evento acontecerá no dia 6 de dezembro, das 7h às 18h, no estacionamento do Fort Atacadista, na Avenida Três Barras, nº1499, na Vila Vilas Boas.

Com preços bastante acessíveis, o bazar contará com itens, como perfumes importados, celulares, smartwatches, relógios, além de artigos para pesca, incluindo varas, linhas, molinetes e iscas artificiais.

Além disso, o evento se torna uma oportunidade para quem deseja presentear alguém ou aproveitar os produtos com maior desconto, na mesma época de Black Friday e Natal.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Asilo São João Bosco e a Receita Federal, que destina à instituição mercadorias apreendidas, permitindo que sejam revertidas em recursos para o atendimento aos idosos.

É possível ajudar o asilo de outros maneiras, saiba como:

  • Doações via Pix: [email protected]
  • Participação em eventos beneficentes e bazares
  • Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)
  • Destinação de parte do Imposto de Renda
  • Doação por meio da conta de luz
  • Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)
  • Compras no Bazar do Asilo São João Bosco:
  • Segunda a sexta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30
  • Sábado: 8h às 11h

Reportar Erro
Dr Canela
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governadoria
Cidade
Calendário de feriados e pontos facultativos para 2026 é divulgado; confira
O encerramento oficial está marcado para 1&ordm; de dezembro
Cidade
Campanha "Caixa Encantada" entra na reta final e inicia triagem das doações em MS
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece marmitas nas UPAs e CRSs, mas não informa números exatos
Momento em que passageiras se desesperam após morte de Hugo Henrique Beltrão
Justiça
Homem que matou desafeto por ciúmes enfrenta júri popular hoje na Capital
Quadrilátero abrange Avenida Mato Grosso
Cidade
Operação "Limpa Rede" começa nesta quarta para retirar fiações irregulares no Centro
A intervenção conduzida pela MRV busca melhorar a fluidez e aumentar a segurança no trecho
Cidade
Avenida Guaicurus ganhará reordenamento viário a partir desta terça-feira
A jovem está grávida de 22 semanas
Cidade
Gestante organiza almoço beneficente e rifa para comprar enxoval do bebê; saiba como ajudar
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Boi foi contido e levado novamente para a fazenda
Cidade
'Presente, professor': Boi aparece em pátio de escola em Paraíso das Águas
Reprodução /
Meio Ambiente
MPMS acompanha recuperação de nascente no Bairro Tiradentes

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital