Asilo São João Bosco prepara bazar solidário com produtos doados da Receita Federal

O Asilo São João Bosco prepara um bazar solidário com produtos doados pela Receita Federal, visando a arrecadação de valores para manter o funcionamento da instituição em Campo Grande.

O evento acontecerá no dia 6 de dezembro, das 7h às 18h, no estacionamento do Fort Atacadista, na Avenida Três Barras, nº1499, na Vila Vilas Boas.

Com preços bastante acessíveis, o bazar contará com itens, como perfumes importados, celulares, smartwatches, relógios, além de artigos para pesca, incluindo varas, linhas, molinetes e iscas artificiais.

Além disso, o evento se torna uma oportunidade para quem deseja presentear alguém ou aproveitar os produtos com maior desconto, na mesma época de Black Friday e Natal.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Asilo São João Bosco e a Receita Federal, que destina à instituição mercadorias apreendidas, permitindo que sejam revertidas em recursos para o atendimento aos idosos.

É possível ajudar o asilo de outros maneiras, saiba como:

Doações via Pix: [email protected]

Participação em eventos beneficentes e bazares

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)

Destinação de parte do Imposto de Renda

Doação por meio da conta de luz

Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco:

Segunda a sexta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Sábado: 8h às 11h

